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Posted 31 марта 2022, 05:57

Published 31 марта 2022, 05:57

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

Безнадзорные животные в Приморье под контролем

Безнадзорные животные в Приморье под контролем

31 марта 2022, 05:57
Фото: 1MI.
Чат-бот по отлову безнадзорных животных, созданный Центром управления регионом Приморья совместно с администрациями муниципалитетов, работает в крае с 21 февраля этого года. За это время в приюты было доставлено 845 животных, 484 стерилизовано и 378 выпущено.

Чат-бот работает на территории всех муниципалитетов Приморья. Нужно зайти в Telegram, написать в поисковой строке «Отлов безнадзорных животных», выбрать в открывшемся окне населённый пункт и написать свое обращение, адрес и контактный телефон для связи.

— Чат-бот в Telegram — один из самых удобных каналов связи с людьми, желающими сообщить о своей проблеме, в том числе и по бродячим животным. Он позволяет оперативно собирать и анализировать обращения, затем передавать их в работу муниципалитетам. Выгрузка полученной информации и рассылка ее уполномоченным сотрудникам проводится постоянно, — рассказала руководитель краевого ЦУР Полина Степаненко.

Напомним, ранее в Приморье были приняты поправки в краевое законодательство, подразумевающие введение обязательной маркировки домашних собак и создание единой базы промаркированных животных, а также значительно увеличивающие нормативы стоимости услуг по отлову, транспортировке, вакцинации и кастрации животных, у которых нет владельцев.

Рекомендация «ЗР»

Если вы встретили бродячую собаку:

— не убегайте и не пытайтесь чем-нибудь кинуть в неё. Оставайтесь на безопасном расстоянии и подождите, пока животное уйдет. Медленно отступайте, следя за реакцией собаки: если пёс идёт за вами, остановитесь, если стоит на месте — продолжайте отходить в том же темпе;

— можно отвлечь собаку, положив что-то между собой и ею, это может быть рюкзак, зонт, ботинок или куртка. Животное интерпретирует препятствие как преграду и отвлечется;

— если едете на велосипеде или самокате, то бродячие псы могут реагировать на движение и преследовать вас. Не пытайтесь ускориться — собаки бегают очень быстро и догонят вас. Остановитесь — животное потеряет к вам интерес. Продолжайте движение, когда собака отвернётся и пойдёт своей дорогой;

— если собака рычит и готовится напасть, ни в коем случае не смотрите ей в глаза: это будет воспринято как вызов;

— если пёс один, против него сработает окрик «нельзя!» или «пошёл отсюда!». Если не помогло, замрите и не смотрите собаке в глаза. Если пёс приблизился и начал обнюхивать вас, позвольте ему это делать. Не двигайтесь и не протягивайте ему руку — он может истолковать это как нападение.

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#Общество#Приморье#Новости#Бродячие животные
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