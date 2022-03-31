Безнадзорные животные в Приморье под контролем

— если пёс один, против него сработает окрик «нельзя!» или «пошёл отсюда!». Если не помогло, замрите и не смотрите собаке в глаза. Если пёс приблизился и начал обнюхивать вас, позвольте ему это делать. Не двигайтесь и не протягивайте ему руку — он может истолковать это как нападение.