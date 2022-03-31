Безнадзорные животные в Приморье под контролем

Posted 31 марта 2022, 05:57
Published 31 марта 2022, 05:57
Modified 20 августа, 12:54
Updated 20 августа, 12:54
Чат-бот работает на территории всех муниципалитетов Приморья. Нужно зайти в Telegram, написать в поисковой строке «Отлов безнадзорных животных», выбрать в открывшемся окне населённый пункт и написать свое обращение, адрес и контактный телефон для связи.
— Чат-бот в Telegram — один из самых удобных каналов связи с людьми, желающими сообщить о своей проблеме, в том числе и по бродячим животным. Он позволяет оперативно собирать и анализировать обращения, затем передавать их в работу муниципалитетам. Выгрузка полученной информации и рассылка ее уполномоченным сотрудникам проводится постоянно, — рассказала руководитель краевого ЦУР Полина Степаненко.
Напомним, ранее в Приморье были приняты поправки в краевое законодательство, подразумевающие введение обязательной маркировки домашних собак и создание единой базы промаркированных животных, а также значительно увеличивающие нормативы стоимости услуг по отлову, транспортировке, вакцинации и кастрации животных, у которых нет владельцев.
Рекомендация «ЗР»
Если вы встретили бродячую собаку:
— не убегайте и не пытайтесь чем-нибудь кинуть в неё. Оставайтесь на безопасном расстоянии и подождите, пока животное уйдет. Медленно отступайте, следя за реакцией собаки: если пёс идёт за вами, остановитесь, если стоит на месте — продолжайте отходить в том же темпе;
— можно отвлечь собаку, положив что-то между собой и ею, это может быть рюкзак, зонт, ботинок или куртка. Животное интерпретирует препятствие как преграду и отвлечется;
— если едете на велосипеде или самокате, то бродячие псы могут реагировать на движение и преследовать вас. Не пытайтесь ускориться — собаки бегают очень быстро и догонят вас. Остановитесь — животное потеряет к вам интерес. Продолжайте движение, когда собака отвернётся и пойдёт своей дорогой;
— если собака рычит и готовится напасть, ни в коем случае не смотрите ей в глаза: это будет воспринято как вызов;
— если пёс один, против него сработает окрик «нельзя!» или «пошёл отсюда!». Если не помогло, замрите и не смотрите собаке в глаза. Если пёс приблизился и начал обнюхивать вас, позвольте ему это делать. Не двигайтесь и не протягивайте ему руку — он может истолковать это как нападение.