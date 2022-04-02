zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 2 апреля 2022, 07:54

Published 2 апреля 2022, 07:54

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

В столице Приморья полным ходом идёт подготовка к ВЭФ-2022

В столице Приморья полным ходом идёт подготовка к ВЭФ-2022

2 апреля 2022, 07:54
Фото: 1MI.
Сюжет
ВЭФ
Во Владивостоке представителям гостеприимного бизнеса указали на необходимость по-прежнему тщательно соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

На недавней встрече краевых властей с руководителями гостиниц, отелей и рестораторами, в ходе которых предпринимателям напомнили о правилах приёма гостей. Совещание было посвящено подготовке к Восточному экономическому форуму во Владивостоке, седьмого по счёту. Он пройдёт традиционно на острове Русском, в этом году с 5 по 8 сентября. Предпринимателям настоятельно рекомендовали иметь в наличие запасы масок и дезинфицирующих средств для посетителей и персонала.

Специалисты администрации города отметили, что в 2021 году в отелях и предприятиях общепита, участвующих в приёме гостей ВЭФ, были случаи неправильного хранения грязного и чистого белья, также обнаруживалось, что предприниматели не могут подтвердить безопасность полуфабрикатов собственного производства.

Гостеприимный бизнес призвали незамедлительно провести работу над ошибками прошлых лет, а также заняться приведением в порядок прилегающих территорий.

Стоит отметить, что в Фонде «Росконгресс», который занимается организацией ВЭФ, сообщили, что в дни проведения форума в столице Приморья состоится фестиваль «Владивостокские сезоны». Культурный марафон объединит десятки мероприятий традиционных и новых форматов, включая выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Его участниками станут сильнейшие артисты и творческие коллективы России.

Как отметил глава Владивостока Константин Шестаков, проведение нового культурного проекта — фестиваля «Владивостокские сезоны», — для города большая честь и ответственность.

— Сделаем всё, чтобы фестиваль стал настоящим праздником для его участников, гостей, посетителей, — призвал глава города.

Материалы по теме
ВЭФ: подписано соглашений на 3,6 трлн рублей
#Экономика#ВЭФ#Приморье#Владивосток#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика