В столице Приморья полным ходом идёт подготовка к ВЭФ-2022

На недавней встрече краевых властей с руководителями гостиниц, отелей и рестораторами, в ходе которых предпринимателям напомнили о правилах приёма гостей. Совещание было посвящено подготовке к Восточному экономическому форуму во Владивостоке, седьмого по счёту. Он пройдёт традиционно на острове Русском, в этом году с 5 по 8 сентября. Предпринимателям настоятельно рекомендовали иметь в наличие запасы масок и дезинфицирующих средств для посетителей и персонала.