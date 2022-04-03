Приморский ветеран не удивлен ростом доверия президенту

«Мы на стороне президента, который своих в беде не бросает. Так было, так есть, так будет. Русские и украинцы — это один славянский народ. По этой причине мы всегда готовы поддержать наших братьев, как это было не раз, помочь в трудную минуту, прийти на помощь», — подчеркнул Виктор Янишевский.