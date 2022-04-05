COVID-19 уходит из Приморья, но его последствия сохраняют ситуацию напряжённой

Причина — последствия COVID-19. Ведь в течение полугода-года люди, перенесшие коронавирус, особенно имеющие хронические заболевания, находятся в зоне риска по развитию инфарктов, инсультов, тромбозов. Кроме, того в течение двух лет население не получало в полном объеме плановую помощь. Образовался огромный спрос на плановые профилактические мероприятия, на раннюю диагностику злокачественных новообразований, заболеваний органов кровообращения, дыхания и факторов риска их развития.