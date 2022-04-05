zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2022, 07:45

Published 5 апреля 2022, 07:45

Modified 20 августа, 12:55

Updated 20 августа, 12:55

COVID-19 уходит из Приморья, но его последствия сохраняют ситуацию напряжённой

COVID-19 уходит из Приморья, но его последствия сохраняют ситуацию напряжённой

5 апреля 2022, 07:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
В Приморье с 11 апреля по 30 мая пройдёт специальная акция, призванная привлечь граждан к прохождению профилактических осмотров и диспансеризации. Она называется «Здоровые сердца Приморья», и её задача — обеспечение диагностики заболеваний органов кровообращения, пяти видов рака.

В рамках акции отделения медицинской профилактики будут работать с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю, пройти осмотр можно будет в любой поликлинике независимо от прикрепления.

В региональной пресс-службе отметили, что в Приморье, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, сохраняется напряжённая демографическая ситуация. Показатели смертности до сих пор находятся на повышенном уровне даже по сравнению с 2021 годом.

Причина — последствия COVID-19. Ведь в течение полугода-года люди, перенесшие коронавирус, особенно имеющие хронические заболевания, находятся в зоне риска по развитию инфарктов, инсультов, тромбозов. Кроме, того в течение двух лет население не получало в полном объеме плановую помощь. Образовался огромный спрос на плановые профилактические мероприятия, на раннюю диагностику злокачественных новообразований, заболеваний органов кровообращения, дыхания и факторов риска их развития.

По данным оперативного штаба на 5 апреля, за последние сутки в Приморье зарегистрирован 171 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 339 человек. Продолжают лечение 2,9 тысячи жителей края. Медики призывают переболевших новой коронавирусной инфекцией обратиться в поликлинику и бесплатно пройти обследование, чтобы исключить риски тяжелых осложнений.

Специалисты объясняют, что заражение коронавирусом провоцирует развитие вторичного иммунодефицита. В связи с чем организм теряет защиту и становится уязвимым для инфекций и подавляемых иммунитетом хронических заболеваний.

Материалы по теме
Не привитых от COVID-19 приморцев приглашают вакцинироваться, а переболевших – на диспансеризацию
#Здоровье и экология#Приморье#Новости#Медицина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика