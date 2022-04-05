COVID-19 уходит из Приморья, но его последствия сохраняют ситуацию напряжённой

Posted 5 апреля 2022, 07:45
Published 5 апреля 2022, 07:45
Modified 20 августа, 12:55
Updated 20 августа, 12:55
В рамках акции отделения медицинской профилактики будут работать с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю, пройти осмотр можно будет в любой поликлинике независимо от прикрепления.
В региональной пресс-службе отметили, что в Приморье, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, сохраняется напряжённая демографическая ситуация. Показатели смертности до сих пор находятся на повышенном уровне даже по сравнению с 2021 годом.
Причина — последствия COVID-19. Ведь в течение полугода-года люди, перенесшие коронавирус, особенно имеющие хронические заболевания, находятся в зоне риска по развитию инфарктов, инсультов, тромбозов. Кроме, того в течение двух лет население не получало в полном объеме плановую помощь. Образовался огромный спрос на плановые профилактические мероприятия, на раннюю диагностику злокачественных новообразований, заболеваний органов кровообращения, дыхания и факторов риска их развития.
По данным оперативного штаба на 5 апреля, за последние сутки в Приморье зарегистрирован 171 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 339 человек. Продолжают лечение 2,9 тысячи жителей края. Медики призывают переболевших новой коронавирусной инфекцией обратиться в поликлинику и бесплатно пройти обследование, чтобы исключить риски тяжелых осложнений.
Специалисты объясняют, что заражение коронавирусом провоцирует развитие вторичного иммунодефицита. В связи с чем организм теряет защиту и становится уязвимым для инфекций и подавляемых иммунитетом хронических заболеваний.