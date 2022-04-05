«Идём на восток»: порты Дальнего Восток могут получить статус мировых хабов

— Хочется отметить, что санкции — это мера, которая делает бизнес невыгодным как для тех стран, в отношении которых они применяются, так и для тех стран, которые вводят их. Например, уже известно о «банановом кризисе» в Эквадоре — из-за отказа некоторых контейнерных линий возить грузы в Россию там скопилось огромное количество бананов, которые не на чем вывезти. Также мы знаем о топливном кризисе, который возник в некоторых странах. Не хватает нефти, древесных и стружечных пеллет для отопления. В нашем регионе работало около 8 крупных контейнерных линий. Часть из них заявили об отказе от перевозки товаров в Россию и из России. Но свято место пусто не бывает — и их место уже занимают китайские контейнерные линии, количество которых значительно увеличилось, — рассказал начальник Находкинской таможни.