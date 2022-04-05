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Posted 5 апреля 2022, 06:25

Published 5 апреля 2022, 06:25

Modified 20 августа, 12:58

Updated 20 августа, 12:58

Сахалинские рыбоводные заводы переводят мальков лосося на отечественный корм

Сахалинские рыбоводные заводы переводят мальков лосося на отечественный корм

5 апреля 2022, 06:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Рыбный день
На Сахалине и Курилах действует крупнейшая в ДФО сеть лососевых рыбоводных заводов. Благодаря их работе пополняется популяция лососей и обеспечивается стабильность вылова.

Каждый год в марте–апреле личинки лосося поднимают на воду и начинают кормление. Мальки должны набрать массу и подрасти, чтобы уже в июне–июле быть готовыми к самостоятельной жизни в открытых водоёмах.

В условиях антироссийских санкций остро стоит вопрос замены импортных кормов. Специалисты сахалинских рыбозаводов прорабатывают варианты по замене кормов и зарубежного оборудования на отечественные аналоги.

По словам главного рыбовода ООО «Салмо», одного из старейших заводов Сахалинской области, запущенного еще в 1932 году, Виктора Киселева, предприятие использует датские корма. Их запасов хватит на год. Но уже сейчас озаботились о переходе на российский корм, качество которых вполне устраивает технологов.

В прошлом году на предприятии заложили на 1 млн икринок больше, чем в 2020 году — всего 28 млн штук. К выпуску планируется не менее 25 млн мальков. В островную акваторию кета должна вернуться через три года. Но благодаря тому, что цикл на производстве непрерывный, предприятие получает стабильный возврат рыбы, выпущенной годами ранее.

— Сейчас рыбоводные заводы постепенно переходят на отечественные корма, в частности, производства Новосибирска. Они показали себя даже лучше иностранных, — заверил старший рыбовод ООО «Каниф» Дмитрий Багинский. — Импортозамещение может коснуться и других направлений в деятельности заводов. Например, замены на российские запчастей к зарубежному оборудованию.

Сегодня на Сахалине и Курилах работают 64 лососевых рыбоводных завода и 6 рыбоводных цехов. В прошлом году островные предприятия выпустили 1,1 млрд штук молоди тихоокеанских лососей. На инкубацию осенью заложили 1,3 млрд штук икринок.

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