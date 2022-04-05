Сахалинские рыбоводные заводы переводят мальков лосося на отечественный корм

В прошлом году на предприятии заложили на 1 млн икринок больше, чем в 2020 году — всего 28 млн штук. К выпуску планируется не менее 25 млн мальков. В островную акваторию кета должна вернуться через три года. Но благодаря тому, что цикл на производстве непрерывный, предприятие получает стабильный возврат рыбы, выпущенной годами ранее.