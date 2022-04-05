В бухте Золотой Рог питерцы втиснут очередной угольный терминал?

Posted 5 апреля 2022, 05:42
Published 5 апреля 2022, 05:42
Modified 20 августа, 12:55
Updated 20 августа, 12:55
Обширные планы
Здесь планируют построить новый морской контейнерный терминал мощностью 475 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
Терминал работает на территории Первомайского судоремонтного завода, весьма ограниченной. Поэтому инициаторы строительства нового контейнерного терминала планируют увеличить площадь порта, создав в акватории бухты искусственный земельный участок, на котором и собираются оборудовать новые причалы со всем необходимым портовым оборудованием.
Как объяснил представитель АО «Первомайский судоремонтный завод» Иван Туриченко, строительство крупного по масштабам Дальневосточного федерального округа морского контейнерного терминала позволит расширить возможности действующего сегодня порта, модернизировать его существующие мощности.
По информации единого института развития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, специализацией нового терминала станет перевалка контейнерных грузов импортного и экспортного потоков, а также отправка ускоренных контейнерных поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей России.
— Новый терминал будет принимать и отправлять контейнеры, в том числе рефрижераторные и танк-контейнеры, оказывая комплекс сопутствующих услуг. Предусмотрена работа с импортными и экспортными грузами, а также отправка контейнеров по внутрироссийским направлениям, — уточнил господин Туриченко.
А если это уголь?
После массированной санкционной атаки, обрушившейся на нашу страну с началом специальной военной операции, ряд международных контейнерных линий начали официально отказываться от обслуживания России. Maersk с 1 марта прекратил отправки грузов морским, воздушным и железнодорожным транспортом в Россию и из неё. Также повела себя и Mediterranean Shipping Company (MSC), объявившая о приостановлении с 1 марта букингов на Россию во всех бассейнах, в том числе и в Дальневосточном. Таким образом, с российского рынка ушли три ведущие мировые контейнерные линии с совокупной долей мирового рынка в 46,9%.
Начавшийся «логистический шторм» грозит затянуться. Достанет ли в такой непростой ситуации терпения гендиректору морского порта «Первомайский» сохранить контейнерную специализацию и не перейти к прибыльной перевалке угля? Тем более, что конкуренты — соседи даже на острие пыльного скандала и продолжающихся жалоб жителей Владивостока на сильно им досаждающую угольную пыль не прекращают обработку «чёрного золота».
Залог успеха будущего предприятия наблюдатели видят в фигуре гендиректора порта Валерия Местулова, который, как отмечается, имеет большой опыт управления стивидорными компаниями.
Между тем, в весьма обширном послужном списке господина Местулова не всё так безупречно, чтобы смело назвать его эффективным менеджером. Местулов возглавлял различные стивидорные компании, которые в период его правления не раз привлекались Росприроднадзором и Роспотребнадзором к административной ответственности за нарушение федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Кроме того, учитывая негативный управленческий опыт Валерия Местулова в решении экологических вопросов, кто ответит, способен ли гендиректор порта «Первомайский» обеспечить должную охрану природы при создании искусственного земельного участка в бухте Золотой Рог? Ведь жители Владивостока, учёные и специалисты давно бьют тревогу по поводу чистоты бухты. Кто даст гарантии, что прописанный в элитном районе Санкт-Петербурга Валерий Местулов позаботится об экологических благах рабочего района города Владивостока?
Шум и грохот
Большим вопросом станут контейнеровозы, которые сегодня в ожидании погрузки паркуются вдоль городских дорог. Об этом говорил глава Владивостока Константин Шестаков на встрече с руководством морского порта «Первомайский» в начале этого года.
Генеральный директор портов «Первомайский» и «Пасифик Лоджистик» Валерий Местулов заверял градоначальника, что предприятия готовы взять на себя расходы по созданию транспортно-логистического узла для контейнеровозов:
— Мы заинтересованы в реализации этого проекта. Площадку сможем сделать комфортной и удобной для водителей, со всем необходимым сервисом. А для того, чтобы техника не простаивала в очереди для заезда в порт на погрузку или разгрузку, готовы внедрить систему цифрового регулирования.
Водителям контейнеровозов господин Местулов обещает комфорт и удобство, а что получат жители Владивостока — ещё одно узкое место на дорогах города и постоянные пробки?