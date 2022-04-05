В бухте Золотой Рог питерцы втиснут очередной угольный терминал?

После массированной санкционной атаки, обрушившейся на нашу страну с началом специальной военной операции, ряд международных контейнерных линий начали официально отказываться от обслуживания России. Maersk с 1 марта прекратил отправки грузов морским, воздушным и железнодорожным транспортом в Россию и из неё. Также повела себя и Mediterranean Shipping Company (MSC), объявившая о приостановлении с 1 марта букингов на Россию во всех бассейнах, в том числе и в Дальневосточном. Таким образом, с российского рынка ушли три ведущие мировые контейнерные линии с совокупной долей мирового рынка в 46,9%.