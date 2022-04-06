Экономия бумаги: платёжки ЖКХ до почтового ящика не дойдут, чеки в магазине не выдадут?

Posted 6 апреля 2022, 00:15
Published 6 апреля 2022, 00:15
Modified 20 августа, 12:55
Updated 20 августа, 12:55
По информации электронной версии газеты «Известия», в министерстве считают, что переход на электронный документооборот остается важнейшим приоритетом.
Ранее Минпромторг выступил с инициативой снять с торговый предприятий необходимость выдавать кассовые чеки на бумажной ленте. С такой идеей замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился в Федеральную налоговую службу. Он обосновал предложение подорожанием бумажного носителя информации.
Евтухов озвучил расчёты: если предприятия торговли будут закупать кассовую ленту по нынешней цене, то это увеличит расходы розницы примерно на 30 млрд рублей в год.
Напомним, две недели назад в администрации Владивостока сообщили, что выдача чеков при безналичной оплате проезда в общественном транспорте временно приостановлена. Городские власти объяснили это резким подорожанием кассовой ленты. Специалисты уточнили, что цена за рулон бумаги для печати чеков за несколько дней выросла более чем в 10 раз.
Власти заверили, что информация о каждой безналичной оплате передается в электронном виде и в налоговую службу, и в специальный Автоматизированный диспетчерский центр — для учёта и анализа.
Стоит отметить, что с таким заявлением мэрия выступила 22 марта, а на следующий день, 23 марта, в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что намерены проверить обоснованность роста цен на бумагу.