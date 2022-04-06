Самый дорогой «средний» жилой квадрат оказался в Сочи

Posted 6 апреля 2022, 08:10
Published 6 апреля 2022, 08:10
Modified 20 августа, 12:55
Updated 20 августа, 12:55
По данным федерального портала недвижимости «Мир квартир», по итогам первых трех месяцев года цена у лидера составила 333 552 рублей, у Москвы — 326 702. Однако стольный град продолжает лидировать по цене средней предлагаемой квартиры — 19 717 267 рублей, оставляя по этому показателю южный город на втором месте — 14 685 210.
Помимо этих городов Владивосток уступал в рейтинге цен новостроя еще Санкт-Петербургу, Севастополю и Московской области. Цена среднего «квадрата» по нему в 1-м квартале этого года составила 151 821 рубль, что на 6,5% больше, чем в предыдущем, а цена средней квартиры — 7 597 795 рублей (+6,4%). При этом темпы роста цен существенно уступали как многим другим крупным городам РФ, так и средним по стране показателям: средний «квадрат» предлагался за 104 029 рублей (+11,2%) и средняя квартира — за 5 726 602 (+11,7%).
В десятке наиболее дорогих по предложению новостроя по ДФО еще остается Якутск (9-е место) — 137 034 рубля за средний «квадрат» (+9%) и 6 405 846 (+5,8) за среднюю квартиру.
На 16-е место отступил Хабаровск: 119 166 рублей за «квадрат» (+9,1%) и 6 361 911 (+10,1%) — за среднюю квартиру.
Самый дешёвый «квадрат» в новострое по 70 крупным городам России оказался в Махачкале — 40 505 рублей, а самая дешёвая средняя квартира в Магнитогорске — 2 232 816.
Столичные эксперты полагают, что в первом квартале повышение цен спровоцировали «игра» с курсом доллара и попытки населения спасти свой карманный рубль. А во втором квартале рост цен на новое жилье может продолжиться за счёт роста цен на стройматериалы и комплектующие для строительства жилья и возможного резкого сокращения выхода на рынок новых проектов.
Отметим, по данным Приморскста, за 2021 год объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» организациями всех форм собственности, составил 102.5 млрд. рублей, на 17% меньше 2020 года.
За год ввод жилья составил 11.9 тыс. квартир общей площадью 885.3 тыс. кв. метров, из них организации-застройщики ввели дома общей площадью 535.4 тыс. кв. метров.
Эксперты отмечают, что ожидать уменьшения цен на жильё — бессмысленно. В этом году цены на новостройки продолжили свой рост, среди причин помимо льготной ипотеки, роста спроса на жилье и относительно небольшого числа новых запусков проектов — удорожание стройматериалов.
В целом цены на все типы квартир на рынке жилья в Приморье за год выросли на 10%.