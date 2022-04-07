Банк России приглашает студентов на стажировку во Владивосток

Заявки принимают до 3 мая 2022 года, стажировка будет проходить с сентября 2022 года в 16 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и ещё 13 территориальных учреждениях регулятора. Среди направлений — денежно-кредитная политика, финансовые рынки, аналитика, надзорная деятельность, информационные технологии и информационная безопасность, а также многие другие.