В Приморье требованиям ЗОЖ соответствуют только 1% мужчин и 3% женщин

По этим данным, в Приморье высокую приверженность ЗОЖ (это отсутствие вредных привычек, потребление соли не более 5 грамм в сутки, овощей и фруктов не менее 400 грамм, умеренная и высокая физическая активность) проявляли 1% мужчин и 3% женщин, удовлетворительно (отсутствие курения и не соблюдение одного из условий высокой приверженности) относились к своему здоровью и образу жизни — 63% мужчин и 72% женщин.