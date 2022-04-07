Жительница Приморья лишилась почти миллиона рублей, вложившись в виртуальный бизнес

Полиция напоминает: не доверяйте обещаниям о быстром заработке через сеть Интернет, особенно если вы не имеете понятия, как работает система получения прибыли на фондовых рынках. Не доверяйте заманчивым предложениям от незнакомых организаций, поступающим вам на телефон или на электронную почту. Прежде всего, убедитесь в их достоверности, а также почитайте отзывы о данной организации в сети Интернет.