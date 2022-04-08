В Приморье в ближайшие три года будут газифицированы свыше 5000 домовладений

Напомним, что в тех местах Приморья, которые попадают под догазификацию, газопровод до границы земельного участка домовладельца подводится бесплатно, а уже заводить газ в дом жители будут за свой счёт. По ориентировочным данным на лето 2021 года, эти работы обошлись бы в 100- 200 тысяч рублей, в зависимости от марки оборудования, а также конфигурации и площади земельного участка, размера самого жилого строения.