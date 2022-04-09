Сбербанк сделал объявление о грядущих изменениях

Отметим, как стало известно в минувшую пятницу, 8 апреля, Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую с 11 апреля 2022 года до 17,00% годовых. В пресс-службе регулятора поясняется, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.