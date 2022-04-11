ЕГЭ-2022 поддержат бумагой и средствами гигиены

Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ — русский язык. Его выбрали 9 270 человек. На втором месте — математика базового уровня, её будут сдавать 4 940 выпускников. Попробовать свои силы в профильной математике решили 4 294 участника. 993 человека защитят знания по химии. Почти половина экзаменуемых — 4 253 выпускника — сдадут обществознание. Английский язык выбрали 2 567 участников ЕГЭ, физику — 1 825, историю — 1 637, биологию — 1 605. На ЕГЭ по информатике записались 1 382 человека. Литературу и географию для сдачи выбрали наименьшее количество участников — 649 и 260 соответственно.