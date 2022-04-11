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Posted 11 апреля 2022, 06:14

Published 11 апреля 2022, 06:14

Modified 20 августа, 12:56

Updated 20 августа, 12:56

Приморцев, переболевших ковидом, приглашают на диспансеризацию и акцию

Приморцев, переболевших ковидом, приглашают на диспансеризацию и акцию

11 апреля 2022, 06:14
Фото: 1MI.
В Приморье сократилось количество коечного фонда для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Теперь в ковидных госпиталях края насчитывается 1 197 мест, хотя ещё на прошлой неделе в медорганизациях было свыше полутора тысяч коек, предназначенных для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19.

Пока койки остаются в 18 больницах региона, сокращение происходит на фоне снижения в Приморье заболеваемости «короной»

Медики отмечают, что высвобождение коечного фонда и медицинского персонала позволит оказывать плановую помощь в полном объёме. А также проводить профилактические мероприятия. Например, диспансеризацию населения в полном объёме. Или акции, такие, как «Здоровые сердца Приморья», которая началась в Приморье с сегодняшнего дня, 11 апреля и продлится до 30 мая.

В её рамках во всех поликлиниках края любой желающий может бесплатно пройти жизненно важные обследования: диагностику заболеваний сердца и сосудов, определение риска инфаркта и инсульта, гипертонии, сахарного диабета, диагностику пяти видов рака, измерение внутриглазного давления.

По результатам врачи дадут индивидуальные консультации о сохранении здоровья.

Обследование проводится в два этапа. На первом измеряются рост, вес, внутриглазное давление, проводятся ЭКГ, общий анализ крови, флюорография, для женщин — маммография, ПСА (онкомаркер рака простаты) для мужчин, анализ на скрытую кровь, онкотест (для женщин), осмотр гинеколога.

На второй этап направляются жители, у которых были выявлены отклонения при обследовании на первом. Также второй этап рекомендуется для переболевших COVID-19. Для этих жителей дополнительно проводятся спирометрия, биохимия, пульсоксиметрия. По показаниям пациента направят на КТ легких, эхокардиографию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Чтобы пройти обследования комфортно и быстро, рекомендуется заранее записаться в любую поликлинику Приморья по телефону: 122, или на портале Госуслуги.

Медики Приморья призывают всех жителей края, кто давно не обращался к врачу, не проходил осмотры, тех, кто переболел COVID-19, записаться и пройти бесплатно и быстро все жизненно важные обследования.

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#Здоровье и экология#Приморье#Новости#Здоровье
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