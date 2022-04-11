Приморцев, переболевших ковидом, приглашают на диспансеризацию и акцию

В Приморье сократилось количество коечного фонда для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Теперь в ковидных госпиталях края насчитывается 1 197 мест, хотя ещё на прошлой неделе в медорганизациях было свыше полутора тысяч коек, предназначенных для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19.

Пока койки остаются в 18 больницах региона, сокращение происходит на фоне снижения в Приморье заболеваемости «короной» Медики отмечают, что высвобождение коечного фонда и медицинского персонала позволит оказывать плановую помощь в полном объёме. А также проводить профилактические мероприятия. Например, диспансеризацию населения в полном объёме. Или акции, такие, как «Здоровые сердца Приморья», которая началась в Приморье с сегодняшнего дня, 11 апреля и продлится до 30 мая. В её рамках во всех поликлиниках края любой желающий может бесплатно пройти жизненно важные обследования: диагностику заболеваний сердца и сосудов, определение риска инфаркта и инсульта, гипертонии, сахарного диабета, диагностику пяти видов рака, измерение внутриглазного давления. По результатам врачи дадут индивидуальные консультации о сохранении здоровья. Обследование проводится в два этапа. На первом измеряются рост, вес, внутриглазное давление, проводятся ЭКГ, общий анализ крови, флюорография, для женщин — маммография, ПСА (онкомаркер рака простаты) для мужчин, анализ на скрытую кровь, онкотест (для женщин), осмотр гинеколога. На второй этап направляются жители, у которых были выявлены отклонения при обследовании на первом. Также второй этап рекомендуется для переболевших COVID-19. Для этих жителей дополнительно проводятся спирометрия, биохимия, пульсоксиметрия. По показаниям пациента направят на КТ легких, эхокардиографию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Чтобы пройти обследования комфортно и быстро, рекомендуется заранее записаться в любую поликлинику Приморья по телефону: 122, или на портале Госуслуги. Медики Приморья призывают всех жителей края, кто давно не обращался к врачу, не проходил осмотры, тех, кто переболел COVID-19, записаться и пройти бесплатно и быстро все жизненно важные обследования. Материалы по теме Не привитых от COVID-19 приморцев приглашают вакцинироваться, а переболевших – на диспансеризацию