Проектами на Курилах заинтересовались Индия, Китай и Турция

Posted 11 апреля 2022, 04:04
Published 11 апреля 2022, 04:04
Modified 20 августа, 12:56
Updated 20 августа, 12:56
На мероприятия прибыли, в частности, представители экономических структур Индии, Китая, Турции, ОАЭ, а также дипломаты Бахрейна, Таиланда, Казахстана, Малайзии. Об этом сообщили в Минвостокразвития РФ, которое стало одним из организаторов встречи.
Бизнесу предложен широкий перечень мер поддержки на островах Курильской гряды. Например, планируется освободить на 20 лет от уплаты налогов на прибыль, имущество, транспорт и землю. В числе преференций также — пониженный тариф страховых взносов — в общем 7,6% на 20 лет, применение на Курилах процедуры свободной таможенной зоны.
Перед предпринимателями выступил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, рассказав о возможностях, которые открываются перед бизнесом, решившим работать на Дальнем Востоке России. По его словам, на Курильских островах установлен самый привлекательный льготный режим предпринимательской деятельности из существующих в России. Уникальная природа, замкнутая экосистема. Есть традиционные виды деятельности — рыбохозяйственный комплекс. Огромный потенциал для развития туризма. Всем инвесторам, которые решат развивать проекты на Курилах, будет предоставлена поддержка — с вовлечением правительства России, институтов развития.
И.о. генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев отметил: получение мер господдержки на Курильских островах не зависит от объёма капвложений, поэтому преференции будут доступны представителям любых форматов бизнеса — малого, среднего и крупного.
Он также отметил, что в ДФО инвестиционную деятельность ведут более 2,6 тыс. резидентов ТОР и СПВ, из них почти 500 перешли на операционную деятельность и запустили предприятия. Инвесторы вложили в экономику макрорегиона 2,3 трлн рублей. Причем по итогам 2020 года вклад резидентов в инвестиции в основной капитал составил почти 30 процентов в целом по ДФО.
— Но мы постоянно работаем над улучшением действующих преференций. И закон об особых условиях предпринимательской деятельности на Курилах является одним из таких примеров. Он предлагает самые выгодные условия ведения бизнеса в России, — подчеркнул Николай Запрягаев.
Инвесторы — участники встречи в числе преимуществ ведения бизнеса на островах отметили выгодное географическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В непосредственной близости от Курил проходят мировые торговые морские пути. Только грузооборот между Восточной Азией и портами Северной Америки, проходящий мимо Хоккайдо и Хонсю, измеряется в сотнях миллионов тонн.
Инвесторы заинтересовались проектами по развитию марикультуры, туризма, энергетики. Пока итоги встречи не подведены, но эксперты уже отмечают: преференции могут привлечь на остров крупные проекты. Если туда зайдут китайский, индийский бизнес, останется ли место для компаний из Японии, которые ранее проявляли внимание к налаживанию совместной хозяйственной деятельности в регионе?
Напомним, Страна восходящего солнца присоединились к антироссийским санкциям: исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт целого ряда товаров.