Дальневосточному крабу не дадут дорогу в Евросоюз

По данным интернет-портала Fishnews, под санкции попал также ряд продуктов рыбного хозяйства: икра (код товарной номенклатуры 1604 31 00), ее заменители (1604 32 00), а также все ракообразные под кодом 0306. Уточняется, что они могут быть «в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле».