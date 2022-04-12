zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2022, 05:25

Published 12 апреля 2022, 05:25

Modified 20 августа, 12:57

Updated 20 августа, 12:57

Дальневосточному крабу не дадут дорогу в Евросоюз

Дальневосточному крабу не дадут дорогу в Евросоюз

12 апреля 2022, 05:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Рыбный день
Еврокомиссия обнародовала информацию о пятом пакете санкций против России. Согласно документу, под запрет попал ввоз российских ракообразных и икры. Данные об этом приведены в «Официальном журнале ЕС».

Уточняется, что запрет действует для автотранспортных предприятий, созданных в России, и касается перевозки грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, а также доступа в порты судам, зарегистрированным под флагом России. При этом в порты ЕС не сможет зайти и тот флот, который сменил свою российскую «прописку» после 24 февраля.

«Исключения могут быть сделаны для судов, нуждающихся в убежище, экстренном заходе в порт по соображениям безопасности на море или для спасения жизни на море, а также для флота, перевозящего определенные виды товаров гуманитарного назначения, энергоресурсы, полезные ископаемые, удобрения, лекарства, продукцию сельского хозяйства и продовольствие», — говорится в сообщении.

По данным интернет-портала Fishnews, под санкции попал также ряд продуктов рыбного хозяйства: икра (код товарной номенклатуры 1604 31 00), ее заменители (1604 32 00), а также все ракообразные под кодом 0306. Уточняется, что они могут быть «в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле».

Материалы по теме
За реконструкцией пункта пропуска в Приморье следят экспортёры живых крабов
#Экономика#Приморье#Рыбный день#Новости#Краб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика