Подушки безопасности набили золотом и юанями

С 2014 года Банк России наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют.