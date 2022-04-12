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Posted 12 апреля 2022, 02:20

Published 12 апреля 2022, 02:20

Modified 20 августа, 12:57

Updated 20 августа, 12:57

Подушки безопасности набили золотом и юанями

Подушки безопасности набили золотом и юанями

12 апреля 2022, 02:20
Фото: 1MI.
Регулятор направил в Госдуму годовой отчёт за 2021 год, сообщили в пресс-службе регулятора. Документ отражает основные результаты деятельности Центробанка. Но в нём есть особенность — это обзор ключевых мер, принятых в феврале–марте 2022 года для поддержки граждан, бизнеса и стабилизации финансового рынка.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, анонсируя отчёт, отметила, что к 2022 году прибыль, капитал, качество кредитного портфеля — все показатели обеспечивали высокую степень устойчивости и запас прочности. Сильной стороной, дополнительно поддержавшей бесперебойную работу финансовой системы в свете последующих событий, была развитая национальная биржевая и платёжная инфраструктура.

С 2014 года Банк России наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют.

Сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях, подчеркнула председатель Банка России.

По её словам, в 2022 году главный банк страны будет проводить политику по защите экономики и финансовой системы, доходов и сбережений граждан от жёстких санкций, применять все инструменты для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности.

Ранее сообщалось, что депутаты Приморья скорректировали краевой бюджет, в результате которого увеличился на 3 млрд рублей краевой резервный фонд. Это позволит правительству региона принимать оперативные меры для снижения негативных последствий, которые оказывают на экономику Приморского края международные санкции.

Напомним, в результате корректировки изменились основные параметры главного финансового документа Приморья. Общая сумма доходов на нынешний год вырастет до 162,2 млрд рублей, расходов — до 177,9 млрд. Дефицит сократится до 15,7 млрд рублей.

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#Экономика#Приморье#Новости#Финансы#Банк России
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