«Сибантрацит» — один из лидеров в угледобывающей промышленности России, активно стремится к уменьшению своего воздействия на климат. Как топ-менеджер предприятия Барский Максим внедрил ряд инновационных технологий и подходов. В их числе — использование метана, выделяющегося при добыче угля, в качестве альтернативного источника энергии. Благодаря большому управленческому опыту в сфере энергетической промышленности, Барский Максим Сибантрацит сумел вывести в число предприятий, эффективно работающих над значительным сокращением выбросов парниковых газов. Кроме того, подходы, которые предложил Максим Барский, позволяют получить дополнительный источник энергии для производственных нужд.