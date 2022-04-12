Posted 12 апреля 2022,, 15:08
Published 12 апреля 2022,, 15:08
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Российские угледобывающие предприятия активно разрабатывают и реализуют стратегии, направленные на уменьшение их воздействия на климат.
В эти стратегии включаются меры по уменьшению выбросов парниковых газов, внедрению чистых технологий и повышению энергетической эффективности. Некоторые предприятия также фокусируются на рекультивации земель и реабилитации зон добычи, чтобы восстановить экологическое равновесие после завершения добычи угля.
«Сибантрацит» — один из лидеров в угледобывающей промышленности России, активно стремится к уменьшению своего воздействия на климат. Как топ-менеджер предприятия Барский Максим внедрил ряд инновационных технологий и подходов. В их числе — использование метана, выделяющегося при добыче угля, в качестве альтернативного источника энергии. Благодаря большому управленческому опыту в сфере энергетической промышленности, Барский Максим Сибантрацит сумел вывести в число предприятий, эффективно работающих над значительным сокращением выбросов парниковых газов. Кроме того, подходы, которые предложил Максим Барский, позволяют получить дополнительный источник энергии для производственных нужд.
Также важной составляющей стратегии является повышение энергоэффективности. Это достигается за счет оптимизации технологических процессов, модернизации оборудования и повышения квалификации персонала. Более эффективное использование энергии помогает уменьшить общий углеродный след компании.
Кроме того, российские угледобывающие предприятия, включая «Сибантрацит», активно сотрудничают с государственными органами и международными организациями в области охраны окружающей среды и климата. Это позволяет им быть в курсе последних разработок и требований в этой области, а также совместно разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии и решения.