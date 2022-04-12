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Posted 12 апреля 2022, 06:20

Published 12 апреля 2022, 06:20

Modified 20 августа, 12:57

Updated 20 августа, 12:57

Всё в цифрах: бесплатно парковаться в центре станет ещё труднее

Всё в цифрах: бесплатно парковаться в центре станет ещё труднее

12 апреля 2022, 06:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Автомобили
Парковка у здания правительства Приморья, которая часто выручала горожан и гостей краевого центра, станет платной. Решение приняли в мэрии Владивостока, согласовав его с правительством края.

Как уточнили в ООО «Цифровое Приморье», которая занимается установкой паркоматов во Владивостоке, парковка на Светланской, 22, рассчитана на 165 машино-мест и будет крытая. Стоимость часа парковки пока не называют.

Ещё одна платная парковка закрытого типа появится на бывшем разворотном кольце троллейбусов по улице Октябрьской, 20. Тут оборудуют 84 машино-места, из них предусмотрено пять бесплатных мест для инвалидов.

Специалисты уже приступили к демонтажу старых остановочных павильонов улице Октябрьской. Здесь установят шлагбаум и устройства для приёма платежей. Площадку оборудуют системой освещения и видеонаблюдения.

На этом новации для водителей Владивостока не заканчиваются. Компания «Цифровое Приморье» в рамках концессии с мэрией намерена оборудовать парковочные пространства вдоль центральных улиц. Первыми станут участки на Фонтанной, Семёновской, Комарова и Пограничной.

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#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Автомобили
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