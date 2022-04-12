Всё в цифрах: бесплатно парковаться в центре станет ещё труднее

Posted 12 апреля 2022, 06:20
Published 12 апреля 2022, 06:20
Modified 20 августа, 12:57
Updated 20 августа, 12:57
Как уточнили в ООО «Цифровое Приморье», которая занимается установкой паркоматов во Владивостоке, парковка на Светланской, 22, рассчитана на 165 машино-мест и будет крытая. Стоимость часа парковки пока не называют.
Ещё одна платная парковка закрытого типа появится на бывшем разворотном кольце троллейбусов по улице Октябрьской, 20. Тут оборудуют 84 машино-места, из них предусмотрено пять бесплатных мест для инвалидов.
Специалисты уже приступили к демонтажу старых остановочных павильонов улице Октябрьской. Здесь установят шлагбаум и устройства для приёма платежей. Площадку оборудуют системой освещения и видеонаблюдения.
На этом новации для водителей Владивостока не заканчиваются. Компания «Цифровое Приморье» в рамках концессии с мэрией намерена оборудовать парковочные пространства вдоль центральных улиц. Первыми станут участки на Фонтанной, Семёновской, Комарова и Пограничной.