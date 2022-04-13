Дальневосточный «квадрат» остаётся самым дорогим в РФ

Дороже, чем в Приморье, средний «квадрат» по стране в Москве — 156 513 рублей и в Санкт-Петербурге — 162 963 рубля. «Квадрат» на Сахалине, Камчатке и в Якутии чуть дороже, чем в Московской области, а в Хабаровском крае — чуть поменьше. Соответственно в «пятерке» самых дорогих по «квадрату» регионов — три дальневосточных: Приморье, Сахалин и Камчатка.