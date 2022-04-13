Дня некоторых приморцев обязательную вакцинацию отменили. Но масочный режим остался

Пока в Приморье фиксируют спад заболевания, поэтому в крае были частично сняты антиковидные ограничения. В самом начале марта было объявлено о том, что при посещении общественных мест больше не нужно показывать QR-коды и ПЦР-тесты. Были разрешены проведения мероприятий с очным присутствием граждан: досуговых, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных и спортивных. Опри этом соблюдение масочного режима, дезинфекция — это элементарные санитарные правила, которые в период заболевания, которое еще продолжается, должны соблюдаться.