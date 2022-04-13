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Posted 13 апреля 2022, 07:55

Published 13 апреля 2022, 07:55

Modified 20 августа, 12:57

Updated 20 августа, 12:57

Дня некоторых приморцев обязательную вакцинацию отменили. Но масочный режим остался

Дня некоторых приморцев обязательную вакцинацию отменили. Но масочный режим остался

13 апреля 2022, 07:55
Фото: 1MI.
В Приморье отменили вакцинацию против COVID-19, введенную ранее для определённых категорий граждан, где достигнут необходимый коллективный иммунитет в 80%.

Речь идёт о людях, работающих в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания и соцзащиты, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, экскурсионной и выставочной деятельности. А также на предприятиях торговли, общепита, детских центра, пищевой промышленности, рыболовства, строительства, ЖКХ и энергетики, промышленности, занимающихся административной и офисной деятельностью.

При этом, как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, общий показатель уровня вакцинации в Приморье составляет всего 63,18%. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Поэтому бесплатная вакцинация против COVID-19 продолжается, она доступна в мобильных пунктах и кабинетах вакцинопрофилактики в поликлиниках.

Стоит отметить, что глава Минздрава страны Михаил Мурашко не исключает риска новой волны коронавируса в России. Об этом он заявил в эфире ТВ-канала «Россия 24». Он обратил внимание на рост заболеваемости COVID-19 в Китае и некоторых западных странах. Ничего не говорит о том, что России удастся избежать очередного подъёма заболевания. По словам Мурашко, каждая наступившая волна была сильнее предыдущей.

Пока в Приморье фиксируют спад заболевания, поэтому в крае были частично сняты антиковидные ограничения. В самом начале марта было объявлено о том, что при посещении общественных мест больше не нужно показывать QR-коды и ПЦР-тесты. Были разрешены проведения мероприятий с очным присутствием граждан: досуговых, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных и спортивных. Опри этом соблюдение масочного режима, дезинфекция — это элементарные санитарные правила, которые в период заболевания, которое еще продолжается, должны соблюдаться.

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#Здоровье и экология#Приморье#Новости#Вакцинация
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