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Posted 13 апреля 2022, 00:58

Published 13 апреля 2022, 00:58

Modified 20 августа, 12:57

Updated 20 августа, 12:57

Правительство РФ: водителям — продление прав, молодым учёным — жилищные сертификаты

Правительство РФ: водителям — продление прав, молодым учёным — жилищные сертификаты

13 апреля 2022, 00:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Господдержка
В России на три года продлён срок действия водительских прав. Постановление об этом подписал премьер –министр РФ Михаил Мишустин.

В документе указывается, что национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года. Решение касается около 5 млн человек.

Кроме того, на 12 месяцев продлевается действие диагностических карт оформленных на транспорт, зарегистрированный в районах Крайнего Севера и предназначенный для перевозок опасных грузов. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.

Как объясняют инициаторы, это сделано с целью снижения нагрузки на граждан, предпринимателей и организации. Подобные меры показали свою эффективность в период пандемии коронавируса, и сейчас помогут избавить граждан и бизнес от излишних хлопот и забот. Поскольку процесс продления документа пройдёт автоматически, нет необходимости личного участия в нём владельца прав.

Об этом было заявлено вчера, 12 апреля, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Рассматривался ещё один набор мер, которые вошли в план первоочередных действий. Среди них — поддержка строительной индустрии, промышленных проектов, транспорта, ЖКХ и переработки ТКО и другие.

Например, будут реализованы дополнительные мероприятия, касающиеся поддержки науки и образования. Как заявил Михаил Мишустин, решено увеличить количество бюджетных мест на очном обучении по программам магистратуры по приоритетным направлениям научно-технологического развития. На эти цели выделят почти 4,5 млрд рублей.

Кроме того, уже на этот год планируется расширить программу предоставления жилищных сертификатов молодым учёным. Объём поддержки составит 1 млрд рублей. По предварительным подсчётам, свои жилищные условия смогут улучшить свыше 300 перспективных специалистов.

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#Общество#Приморье#Новости#Правительство РФ#Господдержка
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