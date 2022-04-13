Правительство РФ: водителям — продление прав, молодым учёным — жилищные сертификаты

Как объясняют инициаторы, это сделано с целью снижения нагрузки на граждан, предпринимателей и организации. Подобные меры показали свою эффективность в период пандемии коронавируса, и сейчас помогут избавить граждан и бизнес от излишних хлопот и забот. Поскольку процесс продления документа пройдёт автоматически, нет необходимости личного участия в нём владельца прав.