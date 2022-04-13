Во Владивостоке инженеры вошли в список самых высокооплачиваемых профессий

Posted 13 апреля 2022, 05:35
Published 13 апреля 2022, 05:35
Modified 20 августа, 12:57
Updated 20 августа, 12:57
В этом месяце в топ наиболее высоких зарплатных предложений вошли самые разные вакансии — от руководителей высшего и среднего звена до водителей и квалифицированных рабочих.
Например, в Тюмени, Ижевске, Хабаровске, Пензе самыми выгодными стали предложения для врачей. Так, в Ижевске врачу-хирургу предлагают зарплату более 150 тыс. руб., а главному ветврачу в Хабаровске — больше 100 тыс. Самое высокооплачиваемое предложение в подборке этого месяца — также у медика — врачу-офтальмохирургу в Пензе предлагают более 300 тыс. рублей.
В Астрахани и Кирове в топ вошли вакансии шеф-поваров.
Во Владивостоке обещают большую зарплату директору по строительству. Успешный кандидат должен иметь опыт работы на аналогичной должности не менее шести лет, а также высшее профильное образование. Работодатель гарантирует оклад от 100 тыс. рублей.
Второе место занимает вакансия главного инженера с зарплатой от 99 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы на руководящей должности от одного года и высшее образование.
На третьей позиции — главный инженер-микробиолог, которому готовы платить 70 тыс. рублей. Плюс — работодатель предлагает обеспечение спецодеждой и питанием. Специалисту предстоит заниматься проверкой сырья на соответствие по микробиологическим данным, контролировать санитарно-гигиеническое состояние производства.
Также во Владивостокский рейтинг вошли вакансии менеджера по продажам (65 — 90 тыс. рублей) и начальника офиса продаж (от 60 тыс. рублей).
Отметим, ранее сообщалось, что делегация Приморского центра занятости населения отправилась в Ростовскую область, чтобы набирать сотрудников для приморских предприятий и организаций. Специалисты службы консультируют граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ЛНР и ДНР и находящихся в пунктах временного размещения, по вопросам трудоустройства и переезда в Приморье.
По данным краевого правительства, за неделю консультацию по вопросам трудоустройства получили уже свыше 3 100 человек.
Предварительно подобраны более 600 вакансий в сфере образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта и логистики, а также рабочие профессии, не требующие квалификации, в том числе с предоставлением жилья.
Уже известно, что более 150 человек согласны переехать и трудоустроиться в Приморский край, 350 человек продолжают подбирать вакансии и рассматривают вопрос переезда.