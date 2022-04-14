В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту крушения судна в Японском море

Тем временем, в Приморье открылась навигация маломерных судов. Выход на акваторию разрешён судам, состоящим на учёте в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. Специалисты напомнили, что перед выходом в море необходимо проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.