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Posted 14 апреля 2022, 13:40

Published 14 апреля 2022, 13:40

Modified 20 августа, 12:58

Updated 20 августа, 12:58

Жителей Приморья приглашают на митинг 15 апреля

Жителей Приморья приглашают на митинг 15 апреля

14 апреля 2022, 13:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Патриотизм
Во Владивостоке в пятницу, 15 апреля, на центральной площади состоится митинг-концерт «Zа Мир — без нацизма», посвящённый памяти граждан, замученных фашисткими карателями-националистами. Начало назначено на 12:00.

Формат акции — тематический музыкальный телемарафон, который будет транслироваться последовательно по всей стране в соответствии с временными поясами.

На сцене выступит Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Также всех желающих накормят «солдатской кашей».

Перед собравшимися выступит губернатор Приморского края.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на региональном телеканале «ОТВ-Прим», а также на официальных страницах Правительства Приморского края в социальных сетях: OK, VK, видеохостинге Rutube и на канале в мессенджере Telegram.

Отметим, в пятницу продовольственная ярмарка на парковке у дома краевого правительства проводиься не будет.

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#Общество#Приморье#Новости#Патриотизм
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