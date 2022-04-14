Жителей Приморья приглашают на митинг 15 апреля

Posted 14 апреля 2022, 13:40
Published 14 апреля 2022, 13:40
Modified 20 августа, 12:58
Updated 20 августа, 12:58
Формат акции — тематический музыкальный телемарафон, который будет транслироваться последовательно по всей стране в соответствии с временными поясами.
На сцене выступит Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Также всех желающих накормят «солдатской кашей».
Перед собравшимися выступит губернатор Приморского края.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на региональном телеканале «ОТВ-Прим», а также на официальных страницах Правительства Приморского края в социальных сетях: OK, VK, видеохостинге Rutube и на канале в мессенджере Telegram.
Отметим, в пятницу продовольственная ярмарка на парковке у дома краевого правительства проводиься не будет.