В Петербурге запахло свежими огурцами - здесь стартовал сезон корюшки

Кстати, корюшка — любимая рыба не только петербуржцев, но и приморцев. В столице ДФО даже фестиваль посвящают этой рыбе, аппетитно пахнущей свежими огурцами. В этом году традиционный фестиваль корюшки прошёл во Владивостоке и других городах Приморья с 14 по 24 января. В этом году отведать любимую зимнюю рыбу по специальной цене можно было не только в ресторанах города, но и на спортивном празднике «Народная рыбалка».