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Posted 16 апреля 2022, 03:37

Published 16 апреля 2022, 03:37

Modified 20 августа, 12:58

Updated 20 августа, 12:58

Реку Шимоюр заселят кижучем, а Шумную — неркой

Реку Шимоюр заселят кижучем, а Шумную — неркой

16 апреля 2022, 03:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Наука и образование
Глобальное потепление климата привело к сокращению подходов лососей в южные районы воспроизводства. Рыбохозяйственная наука считает наиболее перспективным развить лососеводство на Северных Курилах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на инвестиционной сессии «Инвестиционный потенциал Курильских островов», которая состоялась на прошлой неделе на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

В первую очередь внимание инвесторов предлагается обратить на остров Парамушир. Здесь, в бассейне реки Савушкина пять лет назад был введён в эксплуатацию первый на Парамушире рыборазводный завод мощностью 30 млн молоди кеты. Однако, как выразил мнение Росрыболовства Василий Соколов, потенциал этого острова гораздо больше. Например, есть предложения о начале строительства в текущем году завода по разведение кеты на реке Шелеховка. Помимо кеты перспективными объектами аквакультуры являются кижуч и нерка.

В настоящее время разработаны технические задания по подготовке рыбоводного обоснования проектов строительства цеха по разведению кижуча в бассейне реки Шимоюр и нерки на реке Шумная.

Сахалинский филиал ВНИРО готов провести необходимые исследования других районов Курильских островов, рассмотреть возможности строительства на других реках и дать соответствующие рекомендации. Но сначала надо найти инвесторов, готовых вложить капитал в проекты по рыборазведению.

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#Бизнес#Наука и образование#Рыбный день#Новости#ДФО#Рыбоводный завод
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