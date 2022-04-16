Реку Шимоюр заселят кижучем, а Шумную — неркой

В первую очередь внимание инвесторов предлагается обратить на остров Парамушир. Здесь, в бассейне реки Савушкина пять лет назад был введён в эксплуатацию первый на Парамушире рыборазводный завод мощностью 30 млн молоди кеты. Однако, как выразил мнение Росрыболовства Василий Соколов, потенциал этого острова гораздо больше. Например, есть предложения о начале строительства в текущем году завода по разведение кеты на реке Шелеховка. Помимо кеты перспективными объектами аквакультуры являются кижуч и нерка.