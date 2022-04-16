Реку Шимоюр заселят кижучем, а Шумную — неркой

Posted 16 апреля 2022, 03:37
Published 16 апреля 2022, 03:37
Modified 20 августа, 12:58
Updated 20 августа, 12:58
Об этом сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на инвестиционной сессии «Инвестиционный потенциал Курильских островов», которая состоялась на прошлой неделе на площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
В первую очередь внимание инвесторов предлагается обратить на остров Парамушир. Здесь, в бассейне реки Савушкина пять лет назад был введён в эксплуатацию первый на Парамушире рыборазводный завод мощностью 30 млн молоди кеты. Однако, как выразил мнение Росрыболовства Василий Соколов, потенциал этого острова гораздо больше. Например, есть предложения о начале строительства в текущем году завода по разведение кеты на реке Шелеховка. Помимо кеты перспективными объектами аквакультуры являются кижуч и нерка.
В настоящее время разработаны технические задания по подготовке рыбоводного обоснования проектов строительства цеха по разведению кижуча в бассейне реки Шимоюр и нерки на реке Шумная.
Сахалинский филиал ВНИРО готов провести необходимые исследования других районов Курильских островов, рассмотреть возможности строительства на других реках и дать соответствующие рекомендации. Но сначала надо найти инвесторов, готовых вложить капитал в проекты по рыборазведению.