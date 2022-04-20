Жители Владивостока едва пришли в себя после пары кусочков мороженого

Posted 20 апреля 2022, 02:58
Published 20 апреля 2022, 02:58
Modified 20 августа, 12:59
Updated 20 августа, 12:59
О своих злоключениях пострадавшие рассказали публично, опубликовав информацию и фотографии в интернете. По их словам, «брикет Арсеньевского мороженого» был куплен накануне в обед. Судя по дате публикации, инцидент произошёл 18 апреля. Сообщивший об этом житель Владивостока вместе с коллегой съел «по кусочку», после чего, по словам пострадавшего, им обоим стало плохо.
«Только сегодня более-менее пришли в себя. Выкручивало обоих почти сутки», — откровенно сообщил автор обращения в соцсети.
Примечательно, что в большинстве случаев, когда что-то подобное происходит, то чеков от покупки уже не сыскать, т. к. их выкинули. Но не в этот раз. Автор приложил их фото, а также обратился с вопросом о том, куда ему обратиться за справедливостью.
В комментариях к посту пользователи не только дали подсказки, но и выразили собственное отношение к продукту, опубликованному на фото, а также поинтересовались, что именно закусывали мороженым. Некоторые даже обратили внимание, что за кило пломбира, автор заплатил почти 500 рублей
Примечательно, что одному из комментаторов всё же хватило энтузиазма призвать в пост производителя опубликованного на фото мороженого.
«Для проведения проверки по выявленному факту, просим автора связаться с нами @arsmoloko или по телефону +7 913 912-69-86», — ответил производитель.