Как будут работать больницы Приморья в майские праздники

Поликлиники с 4 по 6 мая будут работать в обычном режиме. 3, 7, 10 мая с 9.00 до 18.00 предусмотрена усиленная дежурная служба для оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в неотложной форме. Также в эти дни можно будет выписать или продлить листки нетрудоспособности, выписать рецепты.