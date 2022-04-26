Арсеньевский молочный комбинат начал войну против пабликов

Из предоставленной администраторами паблика информации непонятно, действительно ли комбинат озаботился жалобами на качество своей продукции или, как гласит распространённое выражение, «нет такого преступления на которое не пойдёт капитал ради прибыли» и попросту оказывает давление на один из каналов распространения информации, чтобы «замять инцидент». Ведь если потрудиться, то в сети можно найти уйму таких жалоб на молочную продукцию абсолютно разных производителей, чуть ли не со всех регионов России. В большинстве случаев, история таких жалоб остаётся незавершённой, т. к. сами анонимы уже не сообщают о дальнейшем ходе дел, а то и вовсе не считают нужным продолжать разбирательства.