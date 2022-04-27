Приморский юношеский турнир по теннису «Кубок Славда» вышел на федеральный уровень

Второй год в рамках турнира проводятся юношеские соревнования — Первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда». В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-19 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.