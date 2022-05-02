В Приморье изменились «правила игры» для лесопромышленников

Корчагин уточнил, что прямые убытки, которые понесли предприятия региона за несколько месяцев, пока действовали ограничения, посчитать сложно, но снятие ограничений облегчит и ускорит экспорт продукции лесопереработки и увеличит оборот средств. По данным за прошлый год, отдача лесной отрасли в бюджет составила 2 миллиарда рублей. Как считает министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов, этот показатель в перспективе можно увеличить до 3 миллиардов.