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Posted 4 мая 2022, 06:00

Published 4 мая 2022, 06:00

Modified 20 августа, 13:02

Updated 20 августа, 13:02

Быть счастливым стало дороже на семь процентов

Быть счастливым стало дороже на семь процентов

4 мая 2022, 06:00
Фото: 1MI.
Исследовательский центр портала по поиску работы Superjob.ru подсчитал, сколько сейчас россиянам нужно денег для полного счастья. Как выяснилось, самое дорогое счастье в Москве, Владивостоке и Ростове-на-Дону.

Опрос проводился в апреле этого года, в нём приняли участие граждане из всех округов страны.

Сегодня для счастья жителям РФ денег нужно больше, чем когда-либо — в среднем 190 тыс. руб. в месяц, в ноябре прошлого года достаточно было 178 тыс.

Самые высокие запросы — у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. (255 тыс. руб.). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 тыс. против 166 тыс. руб.).

Самые большие финансовые аппетиты — у москвичей: в столице для счастья нужно в среднем 230 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.), а замыкают пятерку мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (195 тыс. и 192 тыс. руб. соответственно).

Самые скромные денежные аппетиты — у населения Оренбурга (140 тыс. руб.), Рязани (145 тыс. руб.), Липецка и Астрахани (по 150 тыс. руб.).

По данным SuperJob, за последние месяцы заметно выросла не только сумма, которой достаточно для счастья, но и желаемый минимальный размер оплаты труда, и уровень пенсионных ожиданий россиян.

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#Общество#Приморье#Новости#Доход
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