Быть счастливым стало дороже на семь процентов

Самые большие финансовые аппетиты — у москвичей: в столице для счастья нужно в среднем 230 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.), а замыкают пятерку мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (195 тыс. и 192 тыс. руб. соответственно).