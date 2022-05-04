В Приморье возросла выявляемость заболеваний при диспансеризации населения

Так, накануне жительницу Находки экстренно госпитализировали, обнаружив в ходе диспансеризации серьёзные проблемы с сердцем. В городской больнице рассказали, что она решила обследоваться по программе «Здоровые сердца Приморья» за компанию с подругой. Рассказала, что уже некоторое время неважно себя чувствовала, но не видела причин срочно обращаться за помощью. При оформлении медицинской карты сотрудников поликлиники насторожили ответы пациентки на вопросы анкеты. Женщину срочно провели в кабинет функциональной диагностики, где измерили кровяное давление и сделали ЭКГ. Кардиограмма показала нарушения, характерные для ишемической болезни сердца.