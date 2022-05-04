В Приморье выпустили в реки молодь лососевых и готовятся к «красной» путине

Лососевая путина в этом году стартует 1 июня на Камчатке и Чукотке, 5 июня в Приморье, в середине июня приступят к промыслу Магаданская область и Сахалин. Рыбаки Хабаровского края включатся в путину с 1 июня в Северо-Охотоморской подзоне и подзоне Приморье. В бассейне реки Амур добыча планируется только с 20 августа, до этого времени, как и в 2021 году, установлен запрет вылова летней кеты и горбуши для всех видов рыболовства, кроме научных целей.