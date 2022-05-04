В Приморье выпустили в реки молодь лососевых и готовятся к «красной» путине

Posted 4 мая 2022, 07:26
Published 4 мая 2022, 07:26
Modified 20 августа, 13:02
Updated 20 августа, 13:02
Как сообщили в Росрыболовстве, специалисты Барабашевского лососевого рыбоводного завода и Рязановского экспериментально-производственного рыбоводного завода Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод», выпустили в реки Барабашевка, Рязановка и Пойму более 14,5 млн кеты.
Эта работа проводится для компенсации наносимого ущерба водным биологическим ресурсам.
Барабашевский и Рязановский заводы расположены в Хасанском районе и существуют уже более 25 лет. Основным объектом разведения для заводов является осенняя кета.
Проектная мощность Барабашевского лососевого рыбоводного завода составляет 25 млн шт. кеты в год, Рязановского — более 20 млн шт. лососевых видов рыб.
Между тем, по информации Приморского ТУ Росрыболовства, в настоящее время в крае действуют шесть лососевых рыборазводных заводов суммарной мощностью выпуска 85,53 млн штук молоди лососевых в год.
Тем временем, рыбохозяйственные организации региона готовятся к одному из важнейших рыбопромысловых периодов — «красной» путине -2022. В этом году наука рекомендует освоить в Дальневосточных морях 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей: 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча.
Лососевая путина в этом году стартует 1 июня на Камчатке и Чукотке, 5 июня в Приморье, в середине июня приступят к промыслу Магаданская область и Сахалин. Рыбаки Хабаровского края включатся в путину с 1 июня в Северо-Охотоморской подзоне и подзоне Приморье. В бассейне реки Амур добыча планируется только с 20 августа, до этого времени, как и в 2021 году, установлен запрет вылова летней кеты и горбуши для всех видов рыболовства, кроме научных целей.
Особенностью этой путины станут вопросы логистики. На уровне правительства уже принято решение организовать два рейса Северным морским путем. Впервые рейсы будут проведены по расписанию.