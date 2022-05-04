В «зелёную зону» финансовой доступности вошли ещё более десятка приморских населённых пунктов

— Если в селе или посёлке нет банкомата, снять наличные можно в отделении почты, на кассе магазина или автозаправочной станции. Внедрение оплаты товаров и услуг по QR-коду с помощью системы быстрых платежей позволит предпринимателям сэкономить на комиссиях и оборудовании, — отметил заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.