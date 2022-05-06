Декорируем потолок современно: фальшбалки

Фальшбалки — это имитация балок, которая носит декоративный характер. Это полые конструкции, предоставляющие его владельцу гораздо больше возможностей, чем монолитный вариант. Например, потолочные балки одновременно украшают интерьер и, за счёт пространства внутри, скрывают различные дефекты, которые возможны на потолке и стенах. За это дизайнеры их особенно ценят.