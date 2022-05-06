Кириенко побывал в Мариуполе и заявил о помощи местному населению

Турчак в своем телеграм-канале выложил видеозапись выступления Кириенко в Мариуполе на площади Ленинского комсомола. Первый замглавы администрации РФ, в частности, отметил, что парада Победы и акции «Бессмертный полк» в этом году в Донецке или Луганске не будет. «Да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие „Бессмертного полка“ или парад Победы в Донецке или Луганске, но это время придет, и придет скоро. И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и „Бессмертный полк“ пройдет по улицам городов Донбасса», — сказал Кириенко.