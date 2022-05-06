За «Кубок Славда» теннисисты будут бороться на федеральном уровне

Posted 6 мая 2022, 01:12
Published 6 мая 2022, 01:12
Modified 20 августа, 13:03
Updated 20 августа, 13:03
Напомним, ежегодный краевой теннисный турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова проводится в Приморье 26-й раз. В этом году повысился статус мероприятия — впервые за историю проведения юношеский турнир включен в календарь соревнований Российского теннисного тура.
Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.
Юношеские соревнования — Первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда» — проходят в рамках турнира второй год. В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-19 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.
Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Вадим Дедков, судья 1-й категории.
Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 10 по 13 июня на открытых кортах завода ООО «Скит» в п. Горные Ключи. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока.
Информационные партнеры турнира — ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), «Восьмой канал», радио «Комсомольская правда», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Европа plus», Ретро FM, информационные агентства «PrimaMedia», «Восток-медиа», «Приморье 24», VladNews, газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» (Приморье), «Золотой Рог» и «Владивосток»
Справка «ЗР»
Программа Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда»
Даты проведения: 9 -13 мая 2022 года.
Место проведения: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 29.
09 мая 2022 г.:
09.00-20.00 — соревнования.
10 мая 2022 г.:
09.00 — 11.45 — соревнования;
12.30-20.00 — соревнования.
11 мая 2022 г.:
12.30 — торжественное открытие соревнований;
12 мая 2022 г.:
09.00-20.00 — соревнования.
13 мая 2022 г.:
09.00-15.00 — соревнования;
15.00-16.00 — торжественное награждение победителей и призёров;
с 16.00 — отъезд участников турнира