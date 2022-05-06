За «Кубок Славда» теннисисты будут бороться на федеральном уровне

Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 10 по 13 июня на открытых кортах завода ООО «Скит» в п. Горные Ключи. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока.