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Posted 6 мая 2022, 01:12

Published 6 мая 2022, 01:12

Modified 20 августа, 13:03

Updated 20 августа, 13:03

За «Кубок Славда» теннисисты будут бороться на федеральном уровне

За «Кубок Славда» теннисисты будут бороться на федеральном уровне

6 мая 2022, 01:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Спорт
Краевой юношеский турнир «Кубок Славда» расширяет географию. В числе участников кроме дальневосточных теннисистов — юные спортсмены из Новосибирска, Красноярская и Иркутска.

Напомним, ежегодный краевой теннисный турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова проводится в Приморье 26-й раз. В этом году повысился статус мероприятия — впервые за историю проведения юношеский турнир включен в календарь соревнований Российского теннисного тура.

Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.

Юношеские соревнования — Первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда» — проходят в рамках турнира второй год. В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-19 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.

Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Вадим Дедков, судья 1-й категории.

Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 10 по 13 июня на открытых кортах завода ООО «Скит» в п. Горные Ключи. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока.

Информационные партнеры турнира — ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), «Восьмой канал», радио «Комсомольская правда», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Европа plus», Ретро FM, информационные агентства «PrimaMedia», «Восток-медиа», «Приморье 24», VladNews, газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» (Приморье), «Золотой Рог» и «Владивосток»

Справка «ЗР»

Программа Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда»

Даты проведения: 9 -13 мая 2022 года.

Место проведения: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 29.

09 мая 2022 г.:

09.00-20.00 — соревнования.

10 мая 2022 г.:

09.00 — 11.45 — соревнования;

12.30-20.00 — соревнования.

11 мая 2022 г.:

12.30 — торжественное открытие соревнований;

12 мая 2022 г.:

09.00-20.00 — соревнования.

13 мая 2022 г.:

09.00-15.00 — соревнования;

15.00-16.00 — торжественное награждение победителей и призёров;

с 16.00 — отъезд участников турнира

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#Спорт#Приморье#Новости
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