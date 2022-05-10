Жители освобождённого Херсона впервые участвовали в шествии «Бессмертного полка»

— Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место, — поделилась с агентством своими впечатлениями жительница Херсона.