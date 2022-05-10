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Posted 10 мая 2022, 09:52

Published 10 мая 2022, 09:52

Modified 20 августа, 13:03

Updated 20 августа, 13:03

Жители освобождённого Херсона впервые участвовали в шествии «Бессмертного полка»

Жители освобождённого Херсона впервые участвовали в шествии «Бессмертного полка»

10 мая 2022, 09:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
В «Бессмертном полку» в Херсоне сотни горожан пришли семьями, с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну и освобождавших от фашистов в том числе Херсонщину, передает корреспондент РИА Новости.

«Бессметный полк» в Херсоне прошёл по аллее Славы к Вечному огню.

— Я ребенок войны. Считаю себя советским человеком. Работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа, — рассказал РИА Новости житель города, участник «Бессмертного полка».

Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. После представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню.

— Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место, — поделилась с агентством своими впечатлениями жительница Херсона.

Российские военные развернули на аллее полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.

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#Татьяна Ярмоленко#Общество#Приморье#Новости#Праздник#Бессмертный полк
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