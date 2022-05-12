Автозаправочная сеть компании «Роснефть» на Дальнем Востоке сменила владельца

Президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк отметил, что группа комапний обладает большим опытом и компетенциями для управления приобретённым активом, много лет работает в ДФО. При этом ПАО «НК «Роснефть» продолжит обеспечивать поставки топлива для АЗС в полном объёме по долгосрочным контрактам.