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Posted 12 мая 2022, 09:50

Published 12 мая 2022, 09:50

Modified 20 августа, 13:04

Updated 20 августа, 13:04

Автозаправочная сеть компании «Роснефть» на Дальнем Востоке сменила владельца

Автозаправочная сеть компании «Роснефть» на Дальнем Востоке сменила владельца

12 мая 2022, 09:50
Фото: 1MI.
ООО «Управляющая Компания КОМАКС» приобрела автозаправочную сеть концерна «Роснефть» на Дальнем Востоке (в том числе 85 АЗС «РН-Востокнефтепродукт»).

АЗС этой сети есть в Приморье, на Сахалине, в Хабаровском крае и Амурской области. Условия сделки не разглашаются.

Президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк отметил, что группа комапний обладает большим опытом и компетенциями для управления приобретённым активом, много лет работает в ДФО. При этом ПАО «НК «Роснефть» продолжит обеспечивать поставки топлива для АЗС в полном объёме по долгосрочным контрактам.

- Компания «Роснефть» — многолетний стабильный и надёжный партнер. Мы приложим все усилия, чтобы не допустить рост цен, в том числе за счёт оптимизации издержек, — отметил Константин Басюк.

В "Роснефти" подтвердили, что компания продала сбытовую сеть "Востокнефтепродукт" и заключила с ООО "Управляющая компания Комакс" долгосрочный контракт на поставку всех видов топлива в Дальневосточный регион.

"В ситуации, сложившейся на международном нефтяном рынке, вызванной усилением санкционного давления, невозможностью привлечения инвестиций и партнеров, отсутствием необходимых мер поддержки проекта ВНХК, компания приняла решение о сотрудничестве с "УК Комакс" - профессиональным региональным оператором, обладающим соответствующими компетенциями и устойчивыми связями на региональном топливном рынке, способным выполнить задачу оптимизации транспортно-логистических цепочек, снижения издержек и развития сбытовой сети "Востокнефтепродукт", - прокомментировали "Интерфаксу" в "Роснефти".

Справка «ЗР»

ООО «УК КОМАКС» создано в 2011 году. Занимается управлением и инвестициями в инфраструктурные проекты на территории РФ и за рубежом.

ООО «УК КОМАКС» владеет и управляет крупнейшими аэропортовыми активами в ДФО. В их числе - «Хабаровский аэропорт», АО «Международный аэропорт Владивосток» (16,7% акций), топливозаправочные комплексы в аэропортах Хабаровска, Южно-Сахалинска, грузовой терминал в аэропорту Владивостока.

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#Бизнес#Приморье#Новости#Роснефть
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