Дом.РФ возьмёт квартирами за землю на Русском

По итогам 1 квартал 2022 года средние цены в новостройках достигли 142053 руб. за кв. метр, на вторичном рынке – 126429 руб. за кв. метр. С начала года цены на квартиры выросли, в среднем, на 6%. Более всего подорожало жильё улучшенного качества: на 8% – на первичном рынке, на 9% – на вторичном.