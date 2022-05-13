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Posted 13 мая 2022, 05:22

Published 13 мая 2022, 05:22

Modified 20 августа, 13:04

Updated 20 августа, 13:04

Дом.РФ возьмёт квартирами за землю на Русском

Дом.РФ возьмёт квартирами за землю на Русском

13 мая 2022, 05:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Во Владивостоке на острове Русском продают 11 участков под строительство жилья. Аукцион объявило АО «Дом.РФ». Территория под застройку (площадь 8,32 гектара) расположена примерно в 10 км от Русского моста.

Предложению добавляет привлекательности то, что в этом районе есть необходимая коммунальная инфраструктура - неподалёку с наделами находятся малоэтажные жилые здания.

Как сообщили в компании, в целом на этих наделах можно построить не менее 78 тысяч кв. метров.

Приём заявок завершается 4 июля, сам аукцион состоится 8 июля.

Для реализации проекта выбрана среднеэтажная модель из стандарта комплексного развития территорий, разработанного ведомством. Предполагается создание комфортного жилья за счёт развитой инфраструктуры, включающей в себя «зелёные» дворы, общественные пространства и социальные объекты.

Согласно объявленному правилу, выигравший торги расплатится с Дом.РФ частью квартир в возведённых зданиях. Планируется их использовать для реализации программы арендного жилья. Стартовая доля, с которой начнутся торги, составляет 7%.

- Торги в формате за «долю» выгодны для застройщиков, поскольку позволяют распределить финансовую нагрузку при приобретении земли, - пояснил заместитель генерального директора Дом.РФ Денис Филиппов.

Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий подчеркнул, что подобные механизмы способствуют привлечению большего числа участников строительного рынка. И это, в свою очередь, позволит увеличить объём возводимого жилья, а также будет способствовать снижению стоимости жилого метра.

Отметим, в Приморье в 2021 году сдано в эксплуатацию жилых домов общей площадью жилых помещений 885,3 тыс. кв. метров. Из которых населением построено – 349,9 тыс. кв. метров, что на 36% больше 2020 года. Средняя площадь одной квартиры, построенной организациями в 2021 году, составила 57,8 кв. метров, населением – 131 кв. метра.

По итогам 1 квартал 2022 года средние цены в новостройках достигли 142053 руб. за кв. метр, на вторичном рынке – 126429 руб. за кв. метр. С начала года цены на квартиры выросли, в среднем, на 6%. Более всего подорожало жильё улучшенного качества: на 8% – на первичном рынке, на 9% – на вторичном.

Элитные квартиры в новостройках подорожали меньше всего, а на вторичном даже снизились на 2%.

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#Бизнес#Приморье#Владивосток#Строительство#Новости
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