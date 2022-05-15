zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2022, 01:30

Published 15 мая 2022, 01:30

Modified 20 августа, 13:04

Updated 20 августа, 13:04

Приморцев приглашают в Школу фермера

Приморцев приглашают в Школу фермера

15 мая 2022, 01:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Сельское хозяйство
Жителям Приморья расскажут, как правильно вести фермерское хозяйства и разводить пчёл. Занятия пройдут бесплатно, в рамках проекта «Школа фермера».

По информации краевого правительства, обучение проводится по программе профессиональной переподготовки — специально, чтобы граждане могли освоить новый для себя вид деятельности, больше востребованный на рынке труда.

Граждане освоят методы ведения эффективного фермерского хозяйства, повысят уровень своей финансовой грамотности и получат новые компетенции в таких сферах агропрома, как молочное скотоводство и пчеловодство. Ученики будут получать не только теоретические знания, но и практические навыки. Их будут осваивать на известных в Приморье предприятиях и в фермерских хозяйствах.

«Школа фермера» начинает занятия 23 мая. Срок обучения в очно-заочном формате составляет 2-2,5 месяца. Обучение, проживание и питание бесплатные.

Заявки на обучение принимаются до 18 мая, подробности по телефону: +7 (924) 332-75-70.

Ранее сообщалось, что приморские аграрии в этом году планируют собрать свыше 27 тонн клубники. В 2020 году в крае было введено 1,3 гектара клубники, с которых собрали более 14 тонн ягоды. В этом году, как ожидается, урожай будет почти в два раза больше. Уже названа цена, по которой ягода будет реализована в торговые сети — до 650 рублей за 1 килограмм.

Материалы по теме
Агропром становится прибыльным бизнесом
#Общество#Приморье#Сельское хозяйство#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика