Приморцев приглашают в Школу фермера

Ранее сообщалось, что приморские аграрии в этом году планируют собрать свыше 27 тонн клубники. В 2020 году в крае было введено 1,3 гектара клубники, с которых собрали более 14 тонн ягоды. В этом году, как ожидается, урожай будет почти в два раза больше. Уже названа цена, по которой ягода будет реализована в торговые сети — до 650 рублей за 1 килограмм.