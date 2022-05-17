КГА ПОУ «ДВССК»: трудоустройство гарантировано

Posted 17 мая 2022, 05:30
Published 17 мая 2022, 05:30
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Приём на обучение по образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований Приморского края является общедоступным. Вступительные испытания при приеме не проводятся.
Учреждение расположено в Большом Камне и готовит специалистов по ряду актуальных для региона направлений. Среди них — судостроение, сварочное производство, управление качеством продукции, процессов и услуг, информационные системы и программирование. По направлениям «судостроение» и «Сварочное производство» предусмотрена и заочная форма обучения.