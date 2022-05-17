zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2022, 05:30

Published 17 мая 2022, 05:30

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

КГА ПОУ «ДВССК»: трудоустройство гарантировано

КГА ПОУ «ДВССК»: трудоустройство гарантировано

17 мая 2022, 05:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Наука и образование
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальневосточный судостроительный колледж» объявляет приём студентов на 2022-2023 учебный год с дальнейшим сопровождением трудоустройства на ССК «Звезда».

Приём на обучение по образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований Приморского края является общедоступным. Вступительные испытания при приеме не проводятся.

Учреждение расположено в Большом Камне и готовит специалистов по ряду актуальных для региона направлений. Среди них — судостроение, сварочное производство, управление качеством продукции, процессов и услуг, информационные системы и программирование. По направлениям «судостроение» и «Сварочное производство» предусмотрена и заочная форма обучения.

Материалы по теме
Какие колледжи в Приморском крае предлагают самые нужные специальности
#Общество#Наука и образование#Приморье#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика