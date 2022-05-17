Москва станет доступнее на четверть

Тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ, и будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.