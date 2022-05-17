Развитие лесопромышленных активов АФК «Система»

Одной из компаний, активно работающих в данном направлении и стремящихся стать лидером отрасли, является АФК «Система». Ее в 1993 году основал Владимир Евтушенков АФК «Система» и группа его единомышленников. Начиная с инвестиций в лесозаготовительные предприятия и заводы по производству целлюлозы, компания продвигает себя как полноценного игрока в отрасли. Важной составляющей стратегии является переориентация на высокотехнологичные виды продукции, способствующие увеличению добавленной стоимости.