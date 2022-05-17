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Posted 17 мая 2022,, 13:52

Published 17 мая 2022,, 13:52

Modified Вчера, 13:54

Updated Вчера, 13:54

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Развитие лесопромышленных активов АФК «Система»

17 мая 2022, 13:52
Фото: 1MI
Лесопромышленный сектор на сегодняшний день представляет собой сложный механизм, включающий в себя широкий спектр деятельности: лесозаготовка, деревообработка, производство целлюлозы и бумаги, а также выпуск изделий из древесины и деревообработка.

Для обеспечения успешной работы в данной отрасли, компаниям необходимо не только обладать доступом к значительным лесным ресурсам, но и обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, соответствовать экологическим стандартам, разрабатывать и внедрять инновационные технологии. Все эти факторы влияют на конкурентоспособность компании на международном рынке.

Одной из компаний, активно работающих в данном направлении и стремящихся стать лидером отрасли, является АФК «Система». Ее в 1993 году основал Владимир Евтушенков АФК «Система» и группа его единомышленников. Начиная с инвестиций в лесозаготовительные предприятия и заводы по производству целлюлозы, компания продвигает себя как полноценного игрока в отрасли. Важной составляющей стратегии является переориентация на высокотехнологичные виды продукции, способствующие увеличению добавленной стоимости.

Кроме того, компания активно инвестирует в современные технологии и внедряет инновационные решения, позволяющие минимизировать влияние на окружающую среду, повышать эффективность процессов и снижать затраты. Значительное внимание уделяется и вопросам социальной ответственности, включая создание новых рабочих мест, поддержку местных сообществ и развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия.

Проекты по развитию лесопромышленного комплекса включают не только приобретение и модернизацию существующих производств, но и строительство новых, включая крупнейшие в России заводы по производству целлюлозы, деревянной продукции и бумаги.

Спектр выпускаемой продукции также постоянно расширяется, включая новые виды высокотехнологичной и экологически чистой продукции. При этом значительное внимание уделяется качеству продукции и соответствию ее международным стандартам.

Основным приоритетом в работе компании, в создании которой участвовал Владимир Евтушенков, является соблюдение экологических норм и стандартов. Использование прогрессивных технологий позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и использовать лесные ресурсы максимально рационально.

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