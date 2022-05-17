Владивостокский морской колледж принимает на учёбу россиян и иностранных граждан

Posted 17 мая 2022, 08:43
Published 17 мая 2022, 08:43
Modified 16 августа 2022, 20:55
Updated 16 августа 2022, 20:55
Набор ведётся без вступительных испытаний на специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок». Принимаются юноши, имеющие образование 9, 10 и 11 классов. Приём документов с 14 июня по 15 августа 2022 года.
Окончившие колледж получают диплом государственного образца, морские документы международного образца, имеют возможность трудоустроиться на командные должности в российские иностранные судоходные компании.
Работает заочное отделение, курсы профессионального обучения по программам «Вахтенный матрос», «Вахтенный моторист», «Газоэлектросварщик».