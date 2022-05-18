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Posted 18 мая 2022, 06:27

Published 18 мая 2022, 06:27

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

Приморье прошло пик весенней горимости

Приморье прошло пик весенней горимости

18 мая 2022, 06:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
В Приморье интенсивность лесных пожаров уменьшилась — на сегодня в крае действует только один природный пожар.

Глава регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Константин Степанов считает, что пик весенней горимости Приморье уже прошло. Однако расслабляться не следует, и лесопожарные формирования находятся в постоянной готовности к борьбе с огнём.

По словам Константина Степанова, лесные пожары постепенно смещаются на север ДФО.

— Мы готовы по запросу предоставить помощь, как это было в прошлом году, когда приморские лесные пожарные боролись с огнем в Якутии и на Камчатке, — заверил глава ведомства Константин Степанов.

По данным на 17 мая, в лесах Приморья с начала года зарегистрировано 469 лесных пожаров общей площадью свыше 56 тыс. гектаров. Из них в первые сутки ликвидированы 94%. Напомним, в крае сохраняется действие особого противопожарного режима, введённого в конце апреля.

Отметим, по данным на 4 мая, которые озвучил замначальника краевого ГУ МЧС России Игорь Сарана, с начала года выявлены 77 поджигателей, составлено более 100 протоколов об административном правонарушении, сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей.

Кроме этого, в отношении тех, кто умышленно устраивает поджоги, могут быть возбуждены уголовные дела. Например, проверку действий главы Сибирцевского сельского поселения Черниговского района, где сгорели жилые дома, начала прокуратура.

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#Происшествия#Приморье#Новости#Пожар#Лес
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