Приморье прошло пик весенней горимости

Posted 18 мая 2022, 06:27
Published 18 мая 2022, 06:27
Modified 20 августа, 13:05
Updated 20 августа, 13:05
Глава регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Константин Степанов считает, что пик весенней горимости Приморье уже прошло. Однако расслабляться не следует, и лесопожарные формирования находятся в постоянной готовности к борьбе с огнём.
По словам Константина Степанова, лесные пожары постепенно смещаются на север ДФО.
— Мы готовы по запросу предоставить помощь, как это было в прошлом году, когда приморские лесные пожарные боролись с огнем в Якутии и на Камчатке, — заверил глава ведомства Константин Степанов.
По данным на 17 мая, в лесах Приморья с начала года зарегистрировано 469 лесных пожаров общей площадью свыше 56 тыс. гектаров. Из них в первые сутки ликвидированы 94%. Напомним, в крае сохраняется действие особого противопожарного режима, введённого в конце апреля.
Отметим, по данным на 4 мая, которые озвучил замначальника краевого ГУ МЧС России Игорь Сарана, с начала года выявлены 77 поджигателей, составлено более 100 протоколов об административном правонарушении, сумма штрафов превысила 50 тысяч рублей.
Кроме этого, в отношении тех, кто умышленно устраивает поджоги, могут быть возбуждены уголовные дела. Например, проверку действий главы Сибирцевского сельского поселения Черниговского района, где сгорели жилые дома, начала прокуратура.